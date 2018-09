Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat einen Teil seines Düngemittelgeschäfts an den russischen Konkurrenten EuroChem verkauft. Die Wettbewerbsbehörden hätten ihre Zustimmung zu dem im September angekündigten Vorhaben gegeben, teilten der Ludwigshafener Chemiekonzern und EuroChem am Montag mit. Der Kaufpreis betrage insgesamt rund 830 Millionen Euro. Die betroffenen Produktionsanlagen auf dem BASF-Gelände in Antwerpen wurden den Angaben zufolge in eine separate Gesellschaft ausgegliedert. In das neue EuroChem-Tochterunternehmen wechselten demnach auch rund 330 BASF-Mitarbeiter. (dpa/lrs)