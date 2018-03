Mannheim. Der Berliner Autor Saša Stanišić wird neuer Mannheimer Stadtschreiber für Kinder- und Jugendliteratur und darf demnächst einen Turm in der Stadt beziehen. Dort soll der 34-Jährige dann innerhalb von drei Monaten einen Roman erarbeiten, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Mit dem «Feuergriffel»-Stipendium sind zunächst 3000 Euro verbunden, bei Erscheinen des Buches bekommt der Schriftsteller noch einmal 3000 Euro. Stanišić ist der vierte Träger des «Feuergriffels». Mit der Auszeichnung will die Stadt Mannheim die Kinder- und Jugendliteratur fördern.

Am 21. April soll der gebürtige Bosnier den Turm des Kulturzentrums Alte Feuerwache beziehen. Er hatte sich vor einer Jury gegen 52 Autoren durchgesetzt, die sich um den Preis beworben hatten. Stanišićs geplantes Buch hat auch schon einen Arbeitstitel: «Wir unterstützen mehrheitlich merkwürdige Ereignisse» soll es heißen und sich mit den Themen Identität und Veränderung beschäftigen. Fremd ist dem Schriftsteller die Region nicht: Er ist in Heidelberg zur Schule gegangen. (dpa/lsw)