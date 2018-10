Von Harald Berlinghof

Walldorf. "Eins plus Eins ergibt bei uns jetzt ausnahmsweise einmal 2,2 und nicht wie sonst üblich bei Zusammenschlüssen nur 1,8". Mit der reinen Mathematiklehre hat das, was Bernd Fuchs, Leiter der Polizeidirektion Heidelberg, da gestern vorrechnete, nichts zu tun. Vielmehr wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass die bereits am Mittwoch dieser Woche offiziell erfolgte Zusammenlegung der beiden Autobahnpolizeireviere Walldorf und Sinsheim kein Personal gekostet hat - und gleichzeitig mit praktisch derselben Personalstärke eine bessere Schlagkraft und Präsenz der Polizei auf den Autobahnen rund um das Walldorfer Kreuz erreicht wird.

Jeweils elf Beamte in fünf Dienstgruppen (Dienstschichten) stellen sicher, dass rund um die Uhr drei Streifenfahrzeuge auf den 95,1 Kilometern Autobahn des Autobahnpolizeireviers Walldorf im Einsatz sind, so Fuchs. Bislang waren es in Walldorf bestenfalls zwei und im kleinen Revier Sinsheim nur maximal eines, wenn überhaupt.

Der Umzug der Sinsheimer Beamten nach Walldorf in einen neuen Anbau und in sanierte Räume war im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform erfolgt, die seit 2004/2005 erarbeitet worden war. Die Kosten für das rundum erneuerte Gebäude in Walldorf lagen bei etwa 3,5 Millionen Euro. Die meisten der Sinsheimer Beamten sind in das Walldorfer Gelände umgezogen, ganze zwei anderweitig untergebracht worden. zu letzteren gehört der bisherige Leiter des Sinsheimer Autobahnreviers, Kai-Björn Müller, der nach Hockenheim wechselt.

Niemand hat mit der Zusammenlegung seinen Arbeitsplatz verloren, auch die Anfahrt zur Arbeitsstätte hat sich nur unwesentlich erschwert, betonte Bernd Fuchs. Schließlich liegen nur knapp 25 Kilometer Distanz zwischen den beiden Autobahnpolizeirevieren. Der Polizeichef unterstrich, dass es wichtig war, die speziellen Fachkenntnisse der Sinsheimer Kollegen nach Walldorf zu holen.

Gerade im Fahndungsdienst mit 14 Beamten sei Erfahrung unabdingbar. 50 Kilogramm Ecstasy, die man im März in einem Wohnmobil fand, das auf dem Weg aus den Niederlanden zur StreetParade in Zürich war, gehörten zu den schlagzeilenträchtigsten Funden. Die Streifen decken etwa 500 Rauschgiftdelikte pro Jahr auf, lassen 15 bis 25 Drogenkuriere hoch gehen und haben außerdem ein Auge auf die Lkw-Fahrer, weil die überproportional an schweren Unfällen beteiligt sind. Kontrollen zur Ladungssicherung auf Lastwagen gehören zum Repertoire der Streifenwagen, aber auch Überprüfungen der Verkehrssicherheit von Lastwagen. 250 bis 300 Lkw werden jährlich aus dem Verkehr gezogen und bis zu Instandsetzung still gelegt.

Drei bis vier mal im Jahr werden auch Schwertransporte auf den Hockenheimer Rastanlagen überprüft. "Die Beanstandungsquote liegt dabei bei 50 bis 60 Prozent", so Karl-Heinz Daiber, Leiter des Autobahnpolizeireviers Walldorf. "Dazu braucht man Spezialisten. Das kann nicht jeder", erklärt er.

Neben dem Fahndungsdienst arbeiten zwölf Beamte im Ermittlungsdienst, der vor allem die nötige Schreibtischarbeit für die Fahnder erledigt. Insgesamt arbeiten 84 Vollzugsbeamte im Walldorfer Autobahnpolizeirevier, das zum 1. Januar umbenannt wird in Verkehrskommissariat. Gleichzeitig gibt man dann neun Kilometer Autobahn zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau aus der eigenen Zuständigkeit an das benachbarte Autobahnpolizeirevier ab. Und trotz der jetzt längeren Anfahrt bei Unfällen oder verlorenen Gegenständen von Walldorf aus nach Sinsheim bleibe man definitiv unter der vorgeschriebenen Interventionszeit von 15 Minuten, wurde ausdrücklich betont.