Viernheim. Mitten auf der Autobahn 6 ist ein Auto am Freitagmorgen in eine Gruppe von Wildschweinen gerast. Der 55 Jahre alte Fahrer habe frühmorgens um 03.05 Uhr am Viernheimer Dreieck die Rotte auf der Fahrbahn Richtung Mannheim zu spät bemerkt, teilte die Polizei mit. Fünf Schweine wurden beim Aufprall getötet, darunter auch ein Frischling. Der Mann am Steuer blieb unverletzt, allerdings wurde sein Wagen beschädigt und musste abgeschleppt werden. (dpa/lhe)