Viernheim. Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Viernheim mit seinem Wagen in eine Gartenmauer gerast und tödlich verunglückt. Er war zunächst mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Anschließend durchbrach der Wagen die Mauer. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. (dpa/lhe)