Washington. (dpa) Sie sind alle vier Jahre die Höhepunkte der bunten amerikanischen Wahlkampfshow: Die Rededuelle der Kandidaten im Fernsehen. An drei Abenden werden sich US-Präsident Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney in den kommenden Wochen auf der Bühne mit Worten duellieren: Am 3. Oktober, rund zwei Wochen später am 22. und nochmal am 26. Oktober. Dabei ist ihre Angst vor Patzern größer als die Hoffnung auf zusätzliche Wählerstimmen.

Was passiert in den Debatten?

Die deutschen Fernsehzuschauer kennen die Prozedur seit 2002 selbst: zwei Spitzenkandidaten auf der Bühne, die abwechselnd Fragen beantworten. Das erste TV-Duell dieser Art in der Bundesrepublik lieferten sich 2002 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und sein Herausforderer Edmund Stoiber (CSU). In den USA gibt es das Format schon seit 52 Jahren.

In der ersten und dritten Debatte werden Obama und Romney von dem jeweiligen Moderator befragt. In der zweiten dürfen ausgewählte Wähler die Fragen stellen. Alle drei Duelle dauern eineinhalb Stunden und werden in sechs bis neun Themensegmente unterteilt. Pro Frage erhält der Kandidat zunächst zwei Minuten für die Antwort. Schöpfen sie die Zeit nicht aus, kann der Moderator die Diskussion vertiefen.

Wie bereiten sich die Kandidaten vor?

Romney arbeitet laut seinen Beratern seit Wochen intensiv an einer Strategie. Mehrfach unterbrach er seine Wahlkampftour, um rhetorische Manöver gegen Obama einzustudieren. Es habe nie einen Kandidaten gegeben, der die Debatten so ernst nehme, meinen Experten.

Der Präsident hat nach Aussage seines Stabs wesentlich weniger Gelegenheit zur Vorbereitung als erhofft und setzt voll auf die Wochenenden unmittelbar vor den einzelnen Debatten. Gründe für den Zeitmangel seien etwa «die Ereignisse im Nahen Osten, sein voller Reiseplan und einfach die Fesseln des Regierens», meint seine Kampagnensprecherin Jennifer Psaki.

Die Kandidaten setzen auf gewiefte Übungsgegner. Romney trainiert mit dem eloquenten Senator Rob Portman aus Ohio. Obama suchte sich den Ex-Präsidentschaftskandidaten John Kerry aus. Der trat 2004 gegen den damaligen Amtsinhaber George W. Bush selbst in TV-Duellen an.

Was raten die Experten Mitt Romney?

Romney gilt als hölzerner und humorloser Redner mit einem Hang zu oberflächlichen Aussagen über seine Vorhaben. Genau diese drei Punkte muss er laut Beobachtern widerlegen. «Nenne Details, sei überraschend und sei selbstironisch», rät ihm das Magazin «Christian Science Monitor». Romney selbst ließ durchblicken, dass er vordringlich Obama unglaubwürdig machen wolle, indem er Fehler in dessen Behauptungen aufzeige. «Er wird viele Dinge sagen, die nicht stimmen», sagte der Republikaner. Aus den eigenen Reihen gibt es Warnungen vor dieser Strategie: Romney dürfe nicht zu kleinlich wirken.

Zu Gute kommt Romney laut Experten, dass er sich während der Vorwahlen rund 20 Mal gegen parteiinterne Kontrahenten in TV-Duellen behaupten musste. Obamas letzte Debatte liegt vier Jahre zurück.

Womit kann Obama punkten?

Der große Redner Obama ist kein starker Debattierer. Seine Vorstellungen vor vier Jahren gegen den damaligen Kontrahenten John McCain gelten heute zwar als solide, aber kaum mitreißend. «Nur okay» sei er, sagte Obama am Sonntag von sich selbst. Er und sein Team geben sich große Mühe, die Erwartungen an ihn herunterzuspielen. Tatsächlich läuft er große Gefahr, zu enttäuschen, muss er doch in den Augen der Wähler wesentlich staatsmännischer wirken als Romney.

Kommentatoren lassen Tiefstapelei aus dem Weißen Haus deshalb nicht gelten: «Er hat die Politik nicht nur umgesetzt, er hat sie auch immer wieder dem amerikanischen Volk erklärt und sie mit seinen wichtigsten republikanischen Gegnern diskutiert», schrieb die «Los Angeles Times».

Obamas größtes Problem dürfte werden, seine Punkte prägnant und nicht so professoral wie sonst häufig zu formulieren. «Der Präsident kennt seine Geschwätzigkeit und seine Angewohnheit, lange Antworten zu geben», sagt Psaki.

Was kann schiefgehen?

Auf diese Frage hat das Team von Obama offiziell nur eine Antwort: «Nun, er könnte von der Bühne fallen», scherzt man in seinem Wahlkampfteam. Tatsächlich aber fürchten sich beide Seiten vor schlimmen verbalen Ausrutschern. Romney lieferte in den Vorwahl-Debatten einige davon, etwa als er seinem Kontrahenten Rick Perry eine 10 000-Dollar-Wette anbot, womit er sein Image als abgehobener Multimillionär noch verstärkte.

Welchen Einfluss haben die Debatten auf das Wahlergebnis?

Die nahezu einhellige Meinung unter Experten ist, dass die TV-Duelle viel weniger am Wahlergebnis verändern als die Kandidaten denken. So hätten sich 95 Prozent der Wähler ohnehin bereits vor den Debatten entschieden, für wen sie stimmen. In den vergangenen fünf Jahrzehnten habe es in den Umfragewerten bis auf seltene Ausnahmen keine großen Ausschläge nach den Sendungen gegeben, ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Gallup.

Generell gebe es in den Duellen daher nichts zu gewinnen - man könne lediglich mit Patzern deutlich in der Wählergunst sinken, wie es 1980 dem damaligen Präsidenten Jimmy Carter und 2000 dem damaligen Vizepräsidenten Al Gore passierte. Beide büßten nach den Debatten ihren Vorsprung ein - und mussten die Wahl verloren geben.

