Aglasterhausen-Breitenbronn. (pol/rnz) Noch an der Unfallstelle erlag eine 19-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der K 3936 zwischen Neunkirchen und Breitenbronn ihren Verletzungen. Wie die Mosbacher Polizei am Abend mitteilte, war die junge Frau mit ihrem Wagen gegen 16.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleinlaster kollidiert.

Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kreisstraße musste bis 19.20 Uhr voll für den Verkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, so die Polizei weiter.