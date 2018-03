Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Nein, früher war nicht unbedingt alles besser. In solche Klischees will Bernd Fuchs keineswegs verfallen. Aber der Leiter der Polizeidirektion Heidelberg, die auch für den Großteil des Rhein-Neckar-Kreises zuständig ist, hat festgestellt, dass "es deutlich schwieriger geworden ist, Polizist zu sein - und vor allen Dingen auch gefährlicher". Das liegt daran, dass seine Kollegen auf ihren Streifen und Einsätzen mit zunehmend großer Respektlosigkeit konfrontiert werden: "Und das gilt nicht nur für die Polizei, sondern sogar für Rettungskräfte im Einsatz", so Fuchs.

Im zurückliegenden Jahr hätten sich bedrohliche Vorkommnisse gegenüber Polizisten gehäuft, sagt Fuchs im Jahresrückblick-Gespräch: "Meine Kollegen kommen zunehmend in solche Situationen". Dies gelte im Übrigen für den städtischen Bereich genau so wie für den ländlichen: "Früher hat schon eine einzige Streife genügt, um ein aus den Fugen geratenes Bierzelt zur Beruhigung zu bringen. Heute brauchen Sie dafür gleich ein Polizei-Großaufgebot".

Aggressionen gegenüber der Polizei begännen oft mit Beleidigungen und machten gerade bei jüngeren Menschen auch vor Tätlichkeiten nicht Halt - insbesondere, wenn Alkohol im Spiel sei. Deeskalations-Strategien der Polizei griffen da nur begrenzt: "Argumentieren Sie mal mit jemandem, der über zwei Promille intus hat". Hinzu komme, dass gerade auch jüngere Mädchen solche Aggressivitäten bei ihren männlichen Freunden eher noch anstachelten, als zu versuchen, eine Situation zu beruhigen. Fuchs: "Alles in allem sollten da gerade junge Menschen wirklich auch mal ihr Selbstbild hinterfragen".

Ganz allein könne die Polizei nicht gegen die zunehmende Gewalt in vielen gesellschaftlichen Bereichen gegensteuern, so Fuchs. Aber gerade in seiner Polizeidirektion setze man weiter auf Präventions-Modelle, wie es sie in dieser Form und in diesem Umfang sonst kaum irgendwo gebe und mit denen man nach wie vor erfolgreich sei: In Kooperation mit den Kommunen; an den Schulen; bei diversen Sicherheits-Tagungen und nicht zuletzt über den Verein "SicherHeid". Ansonsten jedoch müsse man auch konsequent sein bei der Strafverfolgung: "Wir arbeiten jede einzelne Anzeige ab", so der Polizeichef. Dass er sich dann auch "manchmal mehr Konsequenz bei den Gerichten" wünsche, verhehlt er nicht.

Trotz alle dem stelle sich das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit im Bereich der Polizeidirektion Heidelberg nicht schlecht dar, so Fuchs weiter. Eine Bürgerbefragung habe gezeigt, dass "die Menschen unsere Arbeit schätzen und überwiegend auch denken, wir sind meist zur richtigen Zeit am richtigen Ort". Der Heidelberger Polizei werde "hohe Kompetenz" bescheinigt - was um so wichtiger sei, als es im zurückliegenden Jahr eine "sehr hohe Einsatzdichte" gab. Präsenz bei Veranstaltungen wie Fußballspielen, aber auch bei Demonstrationen sei selbstverständlich, fordere jedoch einen hohen Personaleinsatz.

Zugenommen haben 2012 Suchaktionen bei vermissten Personen: "Das ist leider fast alltäglich geworden". Auch "Einsätze im Kleinen" habe es mehr gegeben als 2011; hierzu zählt Fuchs Schlägereien, Ruhestörungen oder Streitereien im häuslichen Bereich. Das Problem bei einer solchen "Ereignisdichte": Es gebe dadurch weniger Spielräume für ganz normale Streifengänge.

Richtig spektakuläre Fälle gab es 2012 nicht, sagt der Polizeichef schließlich: "Glücklicherweise gab es kein vollendetes, aber trotzdem mehrere versuchte Tötungsdelikte". Zu letzteren zählten Messerstechereien Anfang des Jahres in Heidelberg und Ende des Jahres in Sinsheim (wir berichteten). Auch Überfälle auf Spielhallen und Tankstellen sowie Wohnungseinbrüche haben 2012 zugenommen. Die gute Nachricht dabei laut Bernd Fuchs: "Fast alle Straftaten konnten aufgeklärt worden".