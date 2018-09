Mannheim. Nach den Vertragsverlängerungen mit drei Verteidigern haben die Adler Mannheim nun drei Stürmer für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an sich gebunden. Die Kanadier Craig MacDonald, Yanick Lehoux und Mike Glumac haben ihre Verträge mit dem Finalisten jeweils um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2012/2013 verlängert. Das teilte der Club aus der Kurpfalz am Freitag mit. Am Montag hatten die Adler bereits die Vertragsverlängerungen mit den Verteidigern Shawn Belle, Jaime Sifers und Steve Wagner bekanntgegeben.

MacDonald geht damit in seine dritte Saison in Mannheim. Er war 2010 von den DEG Metro Stars aus Düsseldorf gekommen. Lehoux war vor der Saison aus der schwedischen Liga nach Mannheim gewechselt und schoss vier Tore in den Playoffs. Glumac stand in der abgelaufenen Saison in sämtlichen Spielen für die Adler auf dem Eis. Er erzielte in der Vorrunde 22 Treffer und war damit erfolgreichster Torjäger der Adler. (dpa)