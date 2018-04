Durch den Brand eines LKW kommt es am Donnerstagnachmittag zur Vollsperrung auf der Autobahn A6 zwischen Wiesloch und Sinsheim. Fotos: Endres

Sinsheim. Lichterloh in Flammen stand gestern am Donnerstagnachmittag ein Lkw auf der Autobahn. Vermutlich wegen eines Defekts an den Bremsen fing die Ladung des Lastwagens Feuer und griff innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Fahrzeug über.

Der Fahrer war in Richtung Heilbronn unterwegs und stoppte das Gespann kurz vor der Abfahrt Sinsheim in Höhe Dühren auf dem Standstreifen. Mit einem Pulverlöscher hatte der Bulgare noch versucht, die Flammen zu ersticken, doch zu diesem Zeitpunkt hatten das Feuer bereits die Ladung erfasst.

In letzter Sekunde gelang es dem Fahrer, den Anhänger abzukuppeln und er ließ das brennende Zugfahrzeug ein paar Meter weiter rollen, damit für den Anhänger keine Gefahr bestand.

Obwohl die alarmierten Feuerwehren aus Sinsheim und Wiesloch mit mehreren Tanklöschfahrzeugen schnell zur Stelle waren, konnten sie nicht mehr den Lastwagen retten.

Durch die enorme Hitze an der Einsatzstelle fing ein unmittelbar an der Autobahn liegendes Getreidefeld auf Dührener Gemarkung Feuer, wobei die Flammen auch auf der angrenzenden Wiese schnell gelöscht werden konnten. Um den Flammen Herr zu werden, verwendete die Feuerwehr zum Löschen auch Schaum.

Während der Löscharbeiten waren zwei von drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde an der Einsatzstelle einspurig vorbeigeleitet. Zwischen Wiesloch/Rauenberg und der Anschlussstelle bildete sich im Feierabendverkehr ein bis zu 18 Kilometer langer Rückstau; ebenso kam es zu erheblichen Behinderungen in Fahrtrichtung Mannheim wegen Schaulustiger und Gaffer auf der Gegenfahrbahn. Geladen hatte der Lastwagen mehrere Hundert Kilo Hundefutter in Tragetaschen aus Papier sowie Zusatzstoffe für die Betonverarbeitung.

Die Feuerwehr war bis in die frühen Abendstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt; auch die Asphaltdecke der Autobahn wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. (end)