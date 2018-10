Hemsbach. Wegen dringender Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn muss an der A5 an der Anschlussstelle Hemsbach die Autobahnauffahrt in Richtung Frankfurt am Sonntag, 5. Mai, von 3 Uhr bis 23 Uhr gesperrt werden.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe erfolgt die Umleitung des Verkehrs in Richtung Frankfurt über die Umleitungs-strecke U 63 zur Anschlussstelle Heppenheim.