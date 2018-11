Sinsheim/A 6. Mehrere Stunden voll gesperrt war die A 6 in Höhe Sinsheim am Dienstag, 2. Juli, in Fahrtrichtung Mannheim. Laut Polizei hatte sich gegen 15.30 Uhr in Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord ein Stau gebildet. Ein 41-jähriger Sattelzugfahrer aus Spanien übersah das Stauende und schob bei dem nachfolgenden Aufprall fünf Sattelzüge und einen Klein-Lkw mit Anhänger aufeinander.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen per Hubschauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Lkw-Fahrer wurden zur ambulanten Behandlung in das Sinsheimer Krankenhaus gebracht. Die freiwillige Feuerwehr Sinsheim, die mit 25 Mann und sechs Fahrzeugen rasch an der Einsatzstelle war, stellte den Brandschutz sicher und pumpte Diesel, von zwei aufgerissenen Tanks ab. Alle drei Fahrstreifen in Richtung Mannheim sind blockiert. Die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wird wohl mehrere Stunden dauern.

Die Polizei riet dazu den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren, da selbst auf den nahe gelegenen Umleitungsstrecken nur noch stockender Verkehr herrschte. Auf der A 6 hatte sich ein zwischenzeitlich mehr als elf Kilometer langer Stau gebildet. Die auf der Autobahn im Stau stehenden Fahrzeuge wurden über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 22.20 Uhr gab die Polizei die Autobahn wieder für den Verkehr frei. (pol/rl)