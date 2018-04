Neckarsulm. Ein Lkw durchbrach am Montagmorgen an der Anschlussstelle Neckarsulm der A 6 eine Leitplanke. Nach Angaben der Polizei hatte der 39-jährige rumänische Fahrer gegen 5.30 Uhr einen epileptischen Anfall. Durch den Aufprall wurde das Fahrerhaus des 40-Tonners deformiert, so dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Der verletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Die Bergung des mit 25 Tonnen Teppichen beladene Lke gestaltete sich schwierig, so die Polizei weiter. Die Anschlussstelle musste dafür voll gesperrt werden. (pol)