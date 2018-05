Heilbronn. Der 74-jährige Radfahrer, der am Montag (16. Juli), gegen 16 Uhr, auf der Heilbronner Oststraße verunglückte und seither in Lebensgefahr schwebte, erlag am Dienstagmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Noch immer ist unklar, was zum Sturz des 74-Jährigen führte. Die ermittelnden Polizeibeamten sowie ein hinzugezogener Sachverständiger schließen nach wie vor nicht aus, dass ein weiteres Fahrzeug am Unfallgeschehen beteiligt war, das sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt hat. Ebenso besteht laut Polizei die Möglichkeit, dass der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist und sich die schweren Verletzungen zugezogen hat. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Heilbronner Polizei unter Telefon: 07131/104-2500 in Verbindung zu setzen. (pol)