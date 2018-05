Untereisesheim/Heilbronn. Er hatte vermutlich einen Herzinfarkt am Steuer: Ein 73 Jahre alter Autofahrer aus Heidelberg ist am Donnerstagabend bei einem Frontalunfall nahe Untereisesheim bei Heilbronn ums Leben gekommen. Der Mann war auf der Bundesstraße unterwegs, als er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß, erklärte die Polizei am Freitag. Der 73-Jährige wurde am Unfallort noch reanimiert, starb aber wenig später im Krankenhaus. Das zweite Fahrzeug wurde gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Fahrer dieser beiden anderen Wagen wurden ebenfalls verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht. (rnz/lsw)