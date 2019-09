Die Polizei Mosbach sucht nach dem vermissten Gerhard Huber, der aufgrund von notwendiger Medikamenteinahme in einem hilflosen Zustand sein könnte. Foto: Polizei

Mosbach. Der 57-jährige Gerhard Huber aus Mosbach wird seit Montagmorgen (24. September) vermisst. Der in der Johannes-Diakonie wohnende wurde laut Polizeibericht dort zuletzt am Sonntag gegen 21 Uhr gesehen. Da auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, könnte er sich möglicherweise in einem hilflosen Zustand befinden.

Der Gesuchte ist circa 1,85 Meter groß, hat eine normale Figur, dunkelbraune Haare und links eine halbseitige Lähmung, so dass er einen auffälligen Gang hat. Er ist vermutlich mit einer grauen Hose und einem rot-schwarz kariertem Hemd bekleidet.

Wer Gerhard Huber, der eventuell mit der Bahn unterwegs ist, nach Sonntag 21 Uhr, gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthalt geben kann wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden. (pol)