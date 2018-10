Mannheim/Heidelberg. Weil er einen ehemaligen Geschäftspartner erpresst haben soll, ist ein 38-Jähriger in Mannheim verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg teilte am Montag mit, dass er dem 59 Jahre alten Opfer aus Eppelheim im Februar zweimal mit dem Tod gedroht haben soll.

Er wollte laut Behörde 20.000 Euro von dem 59-Jährigen. Der Beschuldigte ist der Ansicht, dass ihm das Geld aufgrund einer früheren Geschäftsbeziehung zustehe - was das Amtsgericht Heidelberg aber bereits 2007 abgewiesen hatte. Die Ehefrau des Beschuldigten wird der Beihilfe zur versuchten Erpressung verdächtigt. (dpa/lsw)