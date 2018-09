Heidelberg. (lsw) Theaterensembles aus ganz Deutschland haben am Samstag die nahende Wiedereröffnung des sanierten und ausgebauten Heidelberger Theaters gefeiert. Nach Angaben einer Theatersprecherin verfolgten den ganzen Tag über rund 3000 Besucher die Auftritte der 50 Ensembles. Das Theater wurde drei Jahre lang für rund 60 Millionen Euro saniert und ausgebaut. Die offizielle Eröffnung ist am nächsten Wochenende.

Die Sprecherin sagte: «Wir sind glücklich, dass die Leute das Haus so gut annehmen.» Mit der selten gespielten Zarenzeit-Oper «Mazeppa» von Peter Tschaikowsky (1840-1893) wird das Haus am 24. November offiziell eröffnet. Einen Tag später findet in der traditionsreichen Spielstätte in der Heidelberger Altstadt ein Tag der offenen Tür statt.

Zeitweise war unklar, ob der Eröffnungstermin gehalten werden kann. Denn im dritten Untergeschoss des Neubaus waren Anfang Oktober knapp 150.000 Liter Wasser aus dem Behälter der neuen Sprinkleranlage ausgelaufen. Dadurch waren die Hauptstromzufuhr für die Beleuchtungs- und Tonanlage sowie Teile der Bühne gekappt worden. Am Eröffnungstermin konnte aber dann doch festgehalten werden.

Der Umbau des 1853 eröffneten Theaters war durch Spendensammlungen in der Heidelberger Bevölkerung und zur Hälfte durch Mittel der Stadt möglich geworden. Ein Heidelberger Unternehmer hatte mit 13 Millionen Euro die größte Einzelspende geleistet. Die Stadt Heidelberg hätte das Projekt sonst nicht finanzieren können.