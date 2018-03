Zuzenhausen. (dpa/rnz) Matthieu Delpierre verstärkt ab der kommenden Saison die Abwehr des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 30 Jahre alte Franzose wechselt im Sommer ablösefrei vom VfB Stuttgart zu den Kraichgauern, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014 erhält. «Matthieu ist ein überragender Abwehrspieler, der uns zu noch mehr Stabilität verhelfen wird. Er ist ein gestandener Profi mit Führungsqualitäten und wird unserer jungen Mannschaft damit gut tun», sagte TSG-Trainer Markus Babbel am Mittwoch in einer Clubmitteilung über den Neuzugang. Babbel hatte bereits in der vergangenen Woche keinen Hehl um sein Interesse an dem Franzosen gemacht.

Der 1,93 Meter große Delpierre kam zur Saison 2004/05 vom OSC Lille nach Stuttgart und absolvierte insgesamt 161 Bundesligaspiele für den VfB. Er gewann 2007 gemeinsam mit seinem künftigen Coach die deutsche Meisterschaft. In dieser Saison kam er bisher jedoch überhaupt nicht zum Einsatz.

Matthieu Delpierre ist nach dem jungen österreichischen Stürmer Michael Gregoritsch (Kapfenberger SV), Kevin Volland (1860 München) und dem Fürther Stephan Schröck der vierte Neuzugang der Hoffenheimer für die kommende Saison.