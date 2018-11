Von Roland Fink

Sandhausen. Mit dem Gesamthaushalt von 35,7 Millionen Euro hat Sandhausen für das laufende Jahr einen Rekordhaushalt aufgestellt und ihn gegen die sechs Stimmen der SPD-Fraktion beschlossen (vgl. Artikel unten). Diese Überraschung im Bürgermeister-Wahljahr kam erst spät, zuvor konnte Bürgermeister Georg Kletti mit sichtlichem Stolz markante Eckwerte des Fiskaljahres kennzeichnen: "Trotz Investitionen in Höhe von 4,5 Millionen Euro kommen wir ohne Neuverschuldung aus und können sogar noch Schulden abbauen."

Doch wer mag bei 205 464 Euro, die es zum Jahresende sein werden, wirklich von Schulden reden? Das sind läppische 14,09 Euro pro Einwohner. Und dennoch mag es die Sandhäuser fuchsen, die nichts so sehr lieben wie schwarze Zahlen.

Und worin werden die 4,5 Millionen Euro investiert? Eine Million Euro fließt in die Kinderbetreuung, mehr als eine halbe Million in die Sandhäuser Schulen und 1,7 Millionen Euro werden unter Asphalt vergraben: Zwischen Jahn- und Hardtstraße wird die Hauptstraße, die bekanntlich als Kreisstraße K 4153 firmiert, grundlegend und auch mit Kreismitteln saniert. In diesem Zusammenhang wird an der Einmündung Jahnstraße, also beim SVS-Stadion, auch ein Kreisverkehr entstehen. Mehr als 800 000 Euro fließen in Umwelt- und Energiesanierungen gemeindeeigener Gebäude.

"Die Projekte im Haushaltsentwurf setzen den bisherigen Erfolgskurs fort, sie bringen unseren Ort weiter nach vorne und die Finanzierung ist gut abgesichert", erläuterte Kletti. Er mahnte aber gleichzeitig, dass es sich nicht um ein Füllhorn handele, aus dem sich jeder bedienen könne.

4,5 Millionen Euro entfallen auf den Vermögenshaushalt, 31 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt: Kämmerer Timo Wangler ging näher auf die Ein- und Ausgaben ein. Mit Grafiken machte er den Besuchern der Sitzung deutlich, woher das Geld kommt und wohin die Finanzströme laufen. Alleine die Zuführung in den Vermögenshaushalt ließ manchen mit der Zunge schnalzen: 3,1 Millionen Euro werden erwirtschaftet, im letzten Jahr waren es noch 1,3 Millionen Euro. "Höhere Personalkosten vor allem im U 3-Bereich sorgen für Mehrausgaben von 750 000 Euro", berichtete Wangler bei seinem Jahresvergleich. Verbessert hat sich die Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Sandhausen zählte zur Jahresmitte 2012 rund 14 580 Einwohner - oder die Zuschüsse zur Kinderbetreuung.

Mit dem positiven Geldtransfer in den Vermögenshaushalt knüpft der Kämmerer wieder an die guten Jahre wie 2007 oder dem Spitzenjahr 2008 an. Rückblickend bis zur Jahrtausendwende war lediglich 2004 und 2005 eine Minusposition, also eine negative Zuführungsrate, zu verzeichnen. Aus Grundstückserlösen ist eine halbe Million eingeplant, aus der Rücklage muss zusätzlich etwas mehr als diese Summe entnommen werden, um den Ausgleich des Haushaltes in Soll und Haben zu erzielen.

Die Tilgung von Krediten hält sich mit 8000 Euro im Rahmen. Kein Wunder bei rund 200 000 Euro an Verbindlichkeiten. "Dieser Haushalt gibt Impulse, um die Lebensqualität zu verbessern und Sandhausen zu stärken, zugleich macht er uns fit für die Zukunft", so der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede.