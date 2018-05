Hemsbach. Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend in Hemsbach von einem Zug überfahren und getötet worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte sich der Junge im Bahnhof der Stadt gegen 21.30 Uhr von seinen Freunden verabschieden und überquerte dann die Gleise, um nach Hause zu gehen. Als das Kind den Zug Richtung Darmstadt sah, stolperte es und wurde überfahren. Der aus dem hessischen Birkenau stammende 14-Jährige starb noch am Unfallort. Die Bahnstrecke war bis 0.30 Uhr gesperrt. Ein Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Die Jugendlichen erlitten einen Schock und mussten durch Seelsorger betreut werden. (dpa)