«Alle Asylbewerber und Flüchtlinge, ganz gleich ob sie später bleiben werden, haben das Recht auf eine anständige Unterbringung und Aufnahme, auf ein faires Verfahren», sagte der CDU-Politiker im ZDF. «Wer Behörden daran hindert, das zu tun, der verlässt den Konsens der Demokraten. Das dürfen wir nicht hinnehmen.»

In der «Bild am Sonntag» konstatierte de Maizière «eine gewaltige Hilfsbereitschaft» der Deutschen Flüchtlingen gegenüber. Zugleich gebe es aber einen Anstieg von Hass, Beleidigungen und Gewalt gegen Asylbewerber. «Das ist für unser Land unwürdig und unanständig. Jeder, der so denkt, sollte sich auch nur für einen Moment vorstellen, er wäre in der Situation der Flüchtlinge», sagte der Minister. «Jedem, der so handelt, treten wir mit der gesamten Härte des Rechtsstaates entgegen.»