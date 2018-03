Israel schickte Rettungskräfte in die Türkei. Foto: Tolga Bozoglu

«Wir sind in Kontakt mit den türkischen Behörden, es ist noch unklar, ob der Anschlag auf Israelis abzielte», sagte Netanjahu, der auch als Außenminister amtiert. Israel schickte Rettungskräfte in die Türkei, um rund zehn israelische Verletzte in ihre Heimat zurückzubringen.