Berlin (dpa) - Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, hat «Notstandskredite» zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Versorgung in Griechenland ins Spiel gebracht. «Dafür wären kurzfristig Gelder in Brüssel abrufbar», sagte der SPD-Politiker der «Welt am Sonntag».