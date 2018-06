«Das Vereinigte Königreich wird rasch klären müssen, wie es denn in Zukunft sein Verhältnis zur Europäischen Union gestalten will», sagte Merkel bei einem Empfang für das diplomatische Corps auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Regierung.

Es liege nun an London, den Austrittswunsch offiziell mitzuteilen. Erst dann könne das Verfahren beginnen. Auf den bereits an diesem Mittwoch anstehenden Amtsantritt der bisherigen Innenministerin Theresa May als neue britische Regierungschefin ging Merkel in ihrer Rede nicht ein. Sie betonte erneut, dass für einen freien Zugang zum EU-Binnenmarkt auch die Personenfreizügigkeit zu akzeptieren sei. Für Deutschland bleibe Großbritannien ein wichtiger Partner.

Mit Blick auf das Brexit-Votum bekräftigte die Kanzlerin: «Das ist ein herber Einschnitt. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass die Europäische Union stark genug ist, um auch diese Zäsur zu verkraften.» Bei den vorgesehenen neuen Impulsen für die EU griffen Diskussionen über mehr oder weniger Europa zu kurz. «Wir brauchen ein erfolgreiches Europa.» Dies gelte etwa bei Forschung und Innovation und Perspektiven für junge Menschen.