AKTION DEUTSCHLAND HILFT: Das Bündnis vereint insgesamt 23 Mitglieder unter seinem Dach. Die Spenden, die dort eingehen, werden nach einem bestimmten Schlüssel an die einzelnen Mitglieder wie Malteser, Johanniter oder den Arbeiter-Samariter-Bund verteilt. Wer für die Opfer in Nepal spende, könne sicher sein, dass nur Organisationen das Geld zugeteilt bekommen, die auch im Katastrophengebiet aktiv sind, sagte eine Sprecherin des Bündnisses. Spenden kann man online oder an das Spendenkonto: 10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 370 205 00, IBAN: DE62370205000000102030, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Erdbeben Nepal

AKTIONSBÜNDNIS KATASTROPHENHILFE: Zu diesem Bündnis gehören Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland. Das Aktionsbündnis kooperiert mit dem ZDF, auch jetzt wieder werden dort in den Nachrichtensendungen Spendenmöglichkeiten gezeigt. Es gebe aber kein gebündeltes Konto, sagte ein Unicef-Sprecher.

Unicef, Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN DE57370205000000300000, BIC BFSWDE33XXX, Stichwort: Erdbeben Nepal

Diakonie Katastrophenhilfe, Spendenkonto 502 502, Evangelische Bank, BLZ: 520 604 10, IBAN: DE68520604100000502502, BIC: GENODEF1EK1, Stichwort: Nepal Erdbebenhilfe

Caritas International, Spendenkonto: 202, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, BLZ: 660 205 00, IBAN: DE88660205000202020202, BIC: BFSWDE33KRL, Stichwort: Erdbebenhilfe Nepal

Deutsches Rotes Kreuz, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Erdbeben Nepal

BÜNDNIS ENTWICKLUNG HILFT: Dort werden sieben Hilfsorganisationen gebündelt, darunter Misereor, Brot für die Welt und die Kindernothilfe. Wie genau die Spenden eingesetzt würden, werde nun mit nepalesischen Partnerorganisationen abgestimmt, sagte ein Misereor-Sprecher am Sonntag. Das Spendenkonto des Bündnisses: IBAN: DE71370205000008100100, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Erdbeben Nepal

Weitere Spendenkonten:

SOS-KINDERDÖRFER, SOS-Kinderdörfer weltweit, IBAN: DE22430609672222200000, GLS Gemeinschaftsbank, Verwendungszweck «NEPAL».

Save the Children, Spendenkonto 929, Bankleitzahl 10020500, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE92100205000003292912, BIC: BFSWDE33BER, Stichwort: «Soforthilfe Nepal».