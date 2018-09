Clausitz (dpa) - Nach den ausländerfeindlichen Zwischenfällen in Clausnitz bekommt das Flüchtlingsheim in der mittelsächsischen Gemeinde einen neuen Leiter. «Wir haben die Entscheidung zum Schutz seiner Person und durch die bundesweite Diskussion über ihn getroffen», erklärte Landrat Matthias Damm. Nach Medienberichten gehörte der Leiter der AfD an.