Frauke Petry, AfD-Bundesvorsitzende, nach einem Gespräch mit Jörg Meuthen in Stuttgart. Foto: Christoph Schmidt

«Dies hier ist die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg», sagte Petry mit Blick auf die verbliebenen Mitglieder. Indem Gedeon ausgetreten sei, habe die Fraktion ein «starkes Signal» gegen Antisemitismus gesetzt.

Die Landtagsfraktion war am Dienstag am Streit über den Umgang mit dem AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon zerbrochen, dem Antisemitismus zur Last gelegt wird. Der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen hat die Fraktion zusammen mit zwölf Mitstreitern verlassen und inzwischen eine neue Fraktion mit dem Namen Alternative für Baden-Württemberg gegründet.

Mit ihrer Unterstützung der Rumpf-AfD stellt Petry sich auch gegen ihre Kollegen des Bundesvorstands. Zehn anwesende von 13 Mitgliedern des Vorstands insgesamt hatten sich von der Rest-AfD-Fraktion distanziert. Sie hatten Meuthen und seine Gruppe als Vertreter der AfD im Landtag anerkannt.