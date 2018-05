Vor dem Jahr 2015 waren längere Zeit 40,2 Grad der Höchstwert: gemessen am 27. Juli 1983 in Gärmersdorf (Gemeinde Kümmersbruck in der Oberpfalz/Bayern), außerdem am 9. August 2003 in Karlsruhe und am 13. August 2003 erneut in Karlsruhe und in Freiburg/Breisgau.

Europas Hitzerekord hält seit 1999 mit 48,5 Grad das italienische Catenanuova auf Sizilien. Den Weltrekord hält die Greenland Ranch im kalifornischen Death Valley (USA): Am 10. Juli 1913 sollen dort 56,7 Grad gemessen worden sein.