Trojaner sollen tief in das Netzwerk des Bundestags eingedrungen sein.Foto: Felix Kästle

Juni 2015: Die Personalbehörde der US-Regierung unterrichtete nach eigenen Angaben etwa vier Millionen Amerikaner über einen möglichen Diebstahl sensibler Daten. Hinter dem massiven Cyberangriff werden Medien zufolge Hacker aus China vermutet.

Januar 2015 - Hacker verschaffen sich Zugang zum Twitter- und zum YouTube-Konto des US-Zentralkommandos Centcom mit Sitz in Tampa (Florida). Centcom koordiniert unter anderem die Luftschläge gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien.

März 2014 - Mehrere Internetseiten der Nato werden stundenlang durch Hackerangriffe lahmgelegt. Die «Integrität der Datensysteme der Nato» sei dadurch nicht beeinträchtigt worden, erklärt die Organisation.

Februar 2012 - Hacker legen für mehrere Stunden die Website des US-Geheimdienstes CIA lahm. Auch Internetseiten der Vereinten Nationen, eines mexikanischen Bergbau-Verbandes und des US-Bundesstaates Alabama werden angegriffen.

Juli 2011 - Bundespolizei und Zoll in Deutschland werden Opfer eines Hacker-Angriffs. Die Gruppe «No-Name Crew» hat nach eigenen Angaben von einem Rechner der Bundespolizei Daten der Zollfahndung gestohlen und ins Internet gestellt.

Juni 2011 - Es wird bekannt, dass der Internationale Währungsfonds

(IWF) Opfer einer Cyber-Attacke geworden ist. Medienberichten zufolge gab es einen Angriff auf das System, in dem hochvertrauliche Daten über die Finanzsituation verschiedener Länder gespeichert sind.

März 2011 - Kriminelle stehlen 24 000 Dokumente mit Daten des US-Verteidigungsministeriums. Nach offiziellen US-Angaben sind die Hacker im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes in Rechner einer Vertragsfirma des Pentagons eingedrungen.