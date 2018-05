«Unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz»: Generalbundesanwalt Range kritisiert das Vorgehen des Justizministerium scharf. Foto: Ralf Stockhoff

«Zur Wahrung und Sicherung der Objektivität der Ermittlungen habe

ich am 19. Juni 2015 ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Der

unabhängige Sachverständige sollte klären, ob es sich bei den

veröffentlichten Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt. Der

Sachverständige teilte mir gestern mit, dass es sich - nach seiner

vorläufigen Bewertung - bei den am 15. April 2015 veröffentlichten

Dokumenten um ein Staatsgeheimnis handelt. Der Sachverständige hat

damit die Rechtsauffassung der Bundesanwaltschaft und des Bundesamtes

für Verfassungsschutz insoweit vorläufig bestätigt.

Die Bewertung des unabhängigen Sachverständigen habe ich dem

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gestern

unverzüglich mitgeteilt. Mir wurde die Weisung erteilt, das Gutachten

sofort zu stoppen und den Gutachtenauftrag zurückzuziehen. Dieser

Weisung habe ich Folge geleistet.

Die Presse- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Dieses

Freiheitsrecht gilt aber nicht - auch nicht im Internet -

schrankenlos. Es entbindet Journalisten nicht von der Einhaltung der

Gesetze. Über die Einhaltung der Gesetze zu wachen, ist Aufgabe der

Justiz. Diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie frei von

politischer Einflussnahme ist. Daher ist die Unabhängigkeit der

Justiz von der Verfassung ebenso geschützt wie die Presse- und

Meinungsfreiheit.

Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis

politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff

in die Unabhängigkeit der Justiz.

Mit Blick auf die im Raum stehenden Vorwürfe habe ich mich

gehalten gesehen, die Öffentlichkeit hierüber zu informieren.»