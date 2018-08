- geboren 1959 in Istanbul

- 1969 Umzug nach Deutschland; Pirinçci wächst in der Eifel auf

- 1989 erscheint «Felidae», der erste in einer Reihe von Krimis, in denen Katzen die Hauptrolle spielen; die Bücher der Serie verkaufen sich millionenfach und werden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt

- 1994 läuft der Zeichentrickfilm «Felidae» nach der Vorlage von Pirinçcis gleichnamigem Krimi im Kino

- 2009 wird sein Buch «Die Damalstür» (2001) mit Mads Mikkelsen und Jessica Schwarz unter dem Titel «Die Tür» verfilmt

- 2014 veröffentlicht er sein erstes Sachbuch, «Deutschland von Sinnen: Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer», in dem er gegen Grüne, Linke und moderne Moralvorstellungen wettert