«Er hätte sich wie tausende andere Nazis im Schatten verbergen können. Wenige hatten den Mut, nach vorne zu treten.»

«Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann Verantwortung übernehmen.»

(Die Auschwitz-Überlebende Eva Kor aus den USA am Rande des Prozesses gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning. Der 93-Jährige steht seit Dienstag in Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300 000 Fällen vor Gericht.)