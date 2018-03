Diesen Zeitraum nannte Domenico Scala, Vorsitzender der Audit- und Compliance-Kommission der FIFA, nach der Rücktrittsankündigung Blatters am Dienstag in Zürich. Gemäß Statuten des Weltverbands seien mindestens vier Monate zur Vorbereitung eines Wahlkongresses notwendig. Der nächste reguläre FIFA-Kongress ist erst für den 12. und 13. Mai 2016 in Mexiko-Stadt vorgesehen. «Dies wurde eine unnötige Verzögerung bedeuten», sagte Blatter.