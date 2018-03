«Strategisch gefährdet es den Weg der Ukraine nach Europa nicht», erklärte Staatschef Petro Poroschenko nach Angaben des Präsidialamtes in Kiew. Am Vortag hatten bei einer Volksabstimmung in den Niederlanden etwa 61 Prozent gegen das Assoziierungsabkommen der Ex-Sowjetrepublik mit der EU gestimmt.

Die Ukraine habe allerdings «auf ein besseres Ergebnis gehofft», sagte Außenminister Pawel Klimkin. Er betonte: «Bei der praktischen Umsetzung ändert sich nichts. Das Abkommen wird wie bisher vorläufig angewendet.» Der Freihandel, der Teil des Abkommens ist, entwickele sich weiter. Wie Poroschenko wertete der Minister die Abstimmung vor allem als Test «der Einstellung der Holländer zu Europa». Das Referendum sei nicht bindend.