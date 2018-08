Ein Verletzter wird nach dem Anschlag in Kuwait City zu einem Krankenwagen geleitet. Foto: Raed Qutena

Der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich in sozialen Medien zu dem Anschlag auf die Imam-Sadik-Moschee im Osten der Hauptstadt Kuwait-Stadt. Eine unabhängige Bestätigung gab es nicht.

Der Sprecher der Terrorgruppe, Abu Mohammed al-Adnani, hatte zuvor Unterstützter und Sympathisanten aufgerufen, während des Fastenmonats Ramadan Attentate auf «Feinde» des Islams zu verüben. Aufseiten des Islamischen Staates kämpfen Muslime sunnitischer Glaubensrichtung. Diese extremistischen Sunniten werfen Schiiten vor, sie seien vom rechten Glauben abgefallen.

Es handelt sich um den ersten Anschlag der Terrormiliz auf eine schiitische Moschee in Kuwait. Etwa ein Drittel der 1,3 Millionen Einwohner sind Schiiten. Die kuwaitische Regierung warf der Terrormiliz vor, der Anschlag habe sich gegen die Einheit des Volkes gerichtet. Das Kabinett wollte zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

In Saudi-Arabien, einem Nachbarland von Kuwait, verübte der IS bereits in den vergangenen Wochen wiederholt Anschläge auf schiitische Moscheen.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach von einem barbarischen Terroranschlag und feigen Akt, den die zivilisierte Welt nicht hinnehmen könne. «Wir schätzen das friedliche Zusammenleben aller Kuwaitis, gleich ob Sunniten oder Schiiten oder anderer Glaubensrichtungen», fügte er hinzu.

Die kuwaitische Zeitung «Al-Aan» veröffentlichte Videoaufnahmen, die Gläubige unmittelbar nach dem Anschlag aufgenommen hatten. Darauf sind unter anderem Männer zu sehen, deren traditionell weiße Gewänder blutverschmiert sind. Andere Aufnahmen zeigen eine dichte Staubwolke in der Moschee sowie vereinzelte Feuer. Auf dem Boden liegen Leichensäcke.