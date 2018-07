«Bisher haben wir keine Debatten über Aufstockung der deutschen Bundeswehr im Kabinett oder unter den Ministern geführt», sagte der SPD-Politiker in Belgrad. Die Entscheidung zur Teilnahme am Einsatz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sei von der Bundeswehrführung und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf der Basis der aktuellen Truppenstärke von 179.000 Soldaten getroffen worden.

Von der Leyen hatte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz eine Truppenaufstockung ins Gespräch gebracht. «Mir ist schon klar, dass, wenn die Welt weiter so hohe Anforderungen an uns stellt, wir auch im Personalkörper sicherlich die Offenheit haben müssen, auch da nachzusteuern», sagte die CDU-Politikerin.

Die Bundestag entscheidet an diesem Freitag über die Entsendung von bis zu 1200 Soldaten in den Anti-IS-Kampf. Zusätzlich sollen bis zu 820 weitere Soldaten nach Afghanistan, in den Irak und nach Mali geschickt werden. Gleichzeitig läuft der Raketenabwehr-Einsatz mit 300 Soldaten in der Türkei allerdings aus.

In diesem Jahr war die Zahl der im Ausland eingesetzten Soldaten wegen des Abzugs aus Afghanistan auf den niedrigsten Stand seit den 1990er Jahren gesunken. Derzeit sind nur noch rund 3000 deutsche Soldaten im Ausland stationiert. Zu Hochzeiten waren es mehr als 10.000.