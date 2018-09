Hat was zu feiern: Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, hat die Landtagswahlen in seinem Land klar für sich entschieden. Foto: Marijan Murat

Die etablierten Parteien und die Wirtschaft zeigten sich tief besorgt über den Siegeszug der AfD bei den drei Wahlen vom Sonntag. SPD-Chef Sigmar Gabriel betonte: «Wir werden den Populisten nicht hinterherlaufen.» Die Parteien stehen in allen drei Ländern vor einer schwierigen Regierungsbildung in teils bisher unerprobten Bündnissen.

Nach ihren Erfolgen im Zuge der Flüchtlingskrise sitzt die rechtskonservative Alternative für Deutschland (AfD) nun in 8 der 16 Landtage. Ein Rekordergebnis erzielte sie mit 24,2 Prozent in Sachsen-Anhalt. Sie landete hier wie in Baden-Württemberg vor der SPD. Die CDU erlitt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historische Niederlagen. Im Südwesten überholten die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erstmals die CDU.

In Sachsen-Anhalt gewann Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach einem Merkel-kritischen Kurs. Die SPD behauptete in Rheinland-Pfalz mit Regierungschefin Malu Dreyer Platz 1. Für Gabriel zeigt das Ergebnis in diesem Land, dass die SPD weiter Volkspartei ist.

CDU-Chefin Merkel sagte am Montag in Berlin: «Trotz Licht und Schatten muss man sagen, dass gestern ein schwerer Tag für die CDU war.» Bestimmend sei gewesen, dass es in der Flüchtlingsfrage «noch keine abschließende Lösung» gebe. Einig sei man sich in den Parteigremien darüber gewesen, «dass man sich argumentativ mit der AfD auseinandersetzen muss». Ängste und Sorgen bezüglich Integration und Islam hätten zu den Proteststimmen für die AfD geführt.

Zwischen Merkel und Seehofer brach der Streit neu aus. Der Ausgang der Wahlen sei für CDU und CSU «eine Existenzfrage», sagte der CSU-Chef. «Aus dem Sinkflug kann ein Sturzflug werden, kann auch ein Absturz werden.» Merkel widersprach: «Ich sehe es nicht als ein existenzielles Problem der CDU, aber ich sehe es als Problem.» Seehofer sprach hingegen von einem «politischen Erdbeben» und sagte: «Nur eine Veränderung der Politik wird die AfD überflüssig machen und den Spuk dieser Gruppierung beenden.»

Auch Haseloff forderte Konsequenzen. «Rechts von der CDU/CSU darf es keine demokratische Alternative geben», sagte er. Nach den drei Landtagswahlen von Sonntag «können wir nicht so weitermachen».

Merkel sagte, sie werde nicht die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Gabriel bekannte sich zum Fortbestand der Koalition. Aber die Union müsse ihre «Chaostage» beenden, sagte er im ARD-«Brennpunkt». Die SPD müsse «gar nichts nachjustieren». Merkel und Gabriel betonten, auf die Flüchtlingsfrage seien europäische Antworten nötig.

Der Co-Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, sieht seine Partei als feste politische Kraft und breit verankert in der Gesellschaft. «Unsere Wähler bilden einen ganz guten Querschnitt der Bevölkerung ab.» Die Parteien müssten sich nun daran gewöhnen, «dass sich eine neue konservative, freiheitliche, bürgerliche und weltoffen-patriotische Kraft in Deutschland etabliert». Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke sprach von einer «neuen Epoche».

In allen drei Ländern sind die bisherigen Koalitionen abgewählt - die Ministerpräsidenten Kretschmann, Dreyer und Haseloff können dennoch hoffen, in anderer Konstellation weiterzuregieren.

In Baden-Württemberg sind die Grünen von Kretschmann nach dem vorläufigen Ergebnis erstmals in der deutschen Geschichte stärkste Partei. Eine Fortsetzung von Grün-Rot ist wegen der Schwäche der SPD unmöglich. Damit kommt ein Bündnis von Grünen und CDU in Frage, aber auch eine rot-gelb-grüne Ampel und eine schwarz-rot-gelbe «Deutschland-Koalition». Kretschmann und CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf beanspruchten den Regierungsauftrag jeweils für sich.

Wahlsieger Kretschmann beginnt am Mittwoch Sondierungsgespräche mit FDP, SPD sowie der CDU. «Wir müssen alles dafür tun, dass sich die Rechtspopulisten nicht in die Mitte der Gesellschaft vorarbeiten und dass sie wieder an Zustimmung verlieren», sagte er in Stuttgart. Deshalb sei es wichtig, eine stabile Regierung zu bilden. Koalitionsverhandlungen müssten in einem Geiste geführt werden, der das Vertrauen in die demokratischen Parteien stärke. Eine Ampel ist laut FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke nicht vorstellbar.

CDU-Spitzenkandidat Wolf bedauerte das Ergebnis. Es entlasse seine Partei aber nicht aus der Verantwortung, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Reden wolle er mit Grünen, SPD und FDP.

In Rheinland-Pfalz verwies die SPD von Dreyer die CDU mit Herausforderin Julia Klöckner auf Platz zwei - Rot-Grün ist aber passé. Möglich wäre eine große Koalition, Dreyer strebt aber ein Dreierbündnis mit Grünen und FDP an. «Ich wünsche mir, dass diese Dreier-Konstellation zustande kommt», sagte sie. Eine große Koalition mit der CDU sei nur «ultima ratio» (letztes Mittel). Sie werde aber mit allen, außer der AfD, zunächst Gespräche führen.

Klöckner verteidigte ihr Abrücken von Merkels Asylpolitik in ihrem Wahlkampf: «Wir hätten noch mehr verloren an die AfD, wenn wir uns nicht klar positioniert hätten in dieser Frage.»

In Sachsen-Anhalt ist nach dem Aus für Schwarz-Rot nur eine in den Ländern noch nie erprobte Dreierkoalition von CDU, SPD und Grünen realistisch. Haseloff sagte: «Wir werden eine Regierung der Mitte bilden, und der Wähler hat uns ins Stammbuch geschrieben, wie diese Mitte derzeit auszusehen hat.»

Die vorläufigen Ergebnisse im Überblick:

BADEN-WÜRTTEMBERG: Grüne 30,3 Prozent (47 Sitze), CDU 27,0 (42), SPD 12,7 (19), FDP 8,3 (12), AfD 15,1 (23).

RHEINLAND-PFALZ: SPD 36,2 Prozent (39 Sitze), CDU 31,8 (35), AfD 12,6 (14), FDP 6,2 (7), Grüne 5,3 (6).

SACHSEN-ANHALT: CDU 29,8 Prozent (30 Sitze), SPD 10,6 (11), Linke 16,3 (17), Grüne 5,2 (5), AfD 24,2 (24).

Die deutsche Industrie zeigte sich angesichts der AfD-Erfolge besorgt um den Wirtschaftsstandort. Der Zentralrat der Juden sieht einen «Rechtsruck der Gesellschaft» und mahnte zum Zusammenstehen.