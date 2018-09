Berlin (dpa) - Gäste und Publikum haben in der ARD-Sendung «Günther Jauch» spontan der im Mittelmeer gestorbenen Flüchtlinge gedacht. Harald Höppner, der mit seiner privaten Initiative «Sea Watch» Flüchtlinge auf See retten will, hatte die Aktion in der Live-Sendung am Sonntagabend angeregt.