Mainz (dpa) - Die SPD hat nach Einschätzung von Landesparteichef Roger Lewentz die Wahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. Der Auftrag zur Regierungsbildung sei eindeutig an die SPD gegangen, sagte er am Sonntag im Sender SWR. «Wir hoffen, dass wir weiterhin Politik auch mit den Grünen machen können», sagte Lewentz.