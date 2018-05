Berlin (dpa) - Langfristig ist die Rente nicht mehr unbedingt sicher. Selbst Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) erwartet, dass die Rente in einigen Jahren in die Nähe der Sozialhilfe rückt, wie er jüngst sagte. Doch nun gibt es gute Nachrichten für die gut 20,5 Millionen Rentner - die Bezüge steigen am 1. Juli um bis zu 2,5 Prozent. Wie passt das zusammen?