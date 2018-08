«Was aber Europa vor einem neuen terroristischen Angriff bewahren wird, ist nicht eine Militärkampagne, die zum Scheitern verurteilt ist wegen der diffusen Natur der Gewalt, die sie zerstören will - sondern etwas ganz anderes. "Wir haben es mit einer globalen Bedrohung zu tun, die einen globalen Gegenschlag verlangt", sagte François Hollande gleich nach den Anschlägen in der Hauptstadt Belgiens. Seine Rhetorik wurde in verschiedener Weise, aber im selben Ton, auch von andere politischen Führern wiederholt. ...

Ohne etwas aus den Misserfolgen der amerikanischen Militärkampagnen in Afghanistan und im Irak gelernt zu haben, will Europa zu einem Gegenschlag ansetzen, nach demselben Prinzip wie vor zehn Jahren: "Wir kämpfen gegen sie dort, damit wir es nicht hier bei uns zu tun brauchen". Das war damals falsch und heute wäre es katastrophal.»