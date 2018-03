Mit seiner Satire über den Mittelfinger des griechischen Ex-Finanzministers Gianis Varoufakis hatte Jan Böhmermann (35) im vorigen Jahr einen Coup gelandet und heimste dafür nun einen der begehrten Grimme-Preis ein. Seine persönliche Teilnahme an der Verleihung in Marl sagte der schlaksige Satiriker nach der Kritik an seiner Erdogan-Satire jedoch ab.

Fans bewundern Böhmermanns spöttisch-wütenden Humor, der sich schon gegen Til Schweiger, Pegida-Anhänger, prominente YouTuber oder Sänger Campino und dessen Kollegen beim sozialen Projekt «Band Aid 30» als Musiker-Werbung gerichtet hat. In einem TV-Interview brachte er mal die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht in Bedrängnis, als er verliebt tuend ein Date vorschlug.

Jan Böhmermann wurde am 23. Februar 1981 in Bremen geboren. Nach

dem Abitur war er Reporter bei einer Lokalzeitung und arbeitete bei Radio Bremen. In Köln studierte er Geschichte, Soziologie und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, brach nach wenigen Semestern jedoch ab. Er kam zum WDR-Radiosender 1Live, wo er vor elf Jahren «Lukas' Tagebuch» erfand. Fußball-Star Lukas Podolski missfielen diese Parodien, weshalb er der ARD bei der WM 2006 Interviews verweigerte.

Ab 2009 war Böhmermann Mitarbeiter bei der Late-Night-Show «Harald

Schmidt» im Ersten, später machte er mit Charlotte Roche die

provokante ZDFkultur-Talkshow «Roche & Böhmermann», in der geraucht

und Whisky getrunken wurde. Es folgte das Grimme-Preis-ausgezeichnete

«Neo Magazin» (ZDFneo), das heute «Neo Magazin Royale» heißt.