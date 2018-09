Islamistische Terroristen kalkulierten den Märtyrertod in ihr Handeln mit ein, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, dem Nachrichtensender n-tv. Die Polizei setze in ähnlichen Fällen «regelmäßig speziell geschulte Verhandlungsgruppen» ein, erklärte Wendt. «Das ist in der derzeitigen Situation natürlich ausgesprochen schwierig, weil es sich um islamistische Terroristen handelt, die ihr eigenes Leben überhaupt nicht schonen, sondern im Gegenteil nach dem Grundsatz verfahren: ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod (...).»