Zagreb/Budapest (dpa) - Tausende Flüchtlinge ziehen auf einer neuen Route gen Westeuropa. Nun ist Kroatien ein Brennpunkt - und will die Menschen schnell wieder loswerden. Nach einem Medienbericht werden Flüchtlinge in Bussen zur ungarischen Grenze gefahren. Dort ensteht ein weiterer Grenzzaun. Das EU-Nachbarland Slowenien machte deutlich, dass es keine Migranten durchreisen lassen will.