Geschmacklos und gefährlich: Wenige Stunden, nachdem sich die Lage in München beruhigt hatte, haben drei Jugendliche in Königsbrunn bei Augsburg die Tat nachgespielt. Foto: Andreas Gebert/Archiv

Laut Polizeiangaben hatten sich zwei 16- und ein 17-Jähriger am Samstag in einem Spielzeugladen mehrere Softairpistolen gekauft. Dunkel gekleidet taten sie vor dem Laden so, als würden sie schießen, und riefen: «Jetzt machen wir mal einen Amoklauf.»

Die von einer Verkäuferin gerufene Polizei fand die Jungen, als sie sich gegenseitig die Waffen an den Kopf hielten. Sie konnten zunächst nicht erkennen, ob die Schusswaffen echt waren.