Berlin (dpa) - Angesichts wachsender Spannungen in ihrer Heimat stellen nach offensichtlich immer mehr Türken einen Asylantrag in Deutschland. Im ersten Halbjahr sei die Zahl fast schon so hoch wie 2015 insgesamt, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf Anfrage des «Tagesspiegels» mit. Die meisten Asylbewerber kämen aus den Kurdengebieten der Türkei.