- Bester Film: «Spotlight» (Regie: Thomas McCarthy)

- Regie: Alejandro González Iñárritu für «The Revenant - Der Rückkehrer»

- Hauptdarsteller: Leonardo DiCaprio («The Revenant» - Der Rückkehrer»)

- Hauptdarstellerin: Brie Larson («Room»)

- Nebendarstellerin: Alicia Vikander («The Danish Girl»)

- Nebendarsteller: Mark Rylance («Bridge of Spies - Der Unterhändler»)

- Nicht-englischsprachiger Film: «Son of Saul» (Regie: László Nemes)

- Kamera: Emmanuel Lubezki für «The Revenant - Der Rückkehrer»

- Original-Drehbuch: Thomas McCarthy und Josh Singer für «Spotlight»

- Adaptiertes Drehbuch: Charles Randolph und Adam McKay für «The Big Short»

- Schnitt: Margaret Sixel für «Mad Max: Fury Road»

- Filmmusik: Ennio Morricone für «The Hateful 8»

- Filmsong: «Writing’s On The Wall» aus dem Film «Spectre», Musik und Text von Jimmy Napes und Sam Smith

- Produktionsdesign: Colin Gibson und Lisa Thompson für «Mad Max: Fury Road»

- Tonschnitt: Mark Mangini und David White für «Mad Max: Fury Road»

- Tonmischung: Chris Jenkins, Gregg Rudloff und Ben Osmo für «Mad Max: Fury Road»

- Spezialeffekte: Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington and Sara Bennett für «Ex Machina»

- Animationsfilm: «Alles steht Kopf» (Regie: Pete Docter und Jonas Rivera)

- Animations-Kurzfilm: Gabriel Osorio und Pato Escala für «Bear Story»

- Dokumentarfilm: Asif Kapadia und James Gay-Rees für «Amy»

- Dokumentar-Kurzfilm: Sharmeen Obaid-Chinoy für «A Girl In The River: The Price Of Forgiveness»

- Make-up/Frisur: Lesley Vanderwalt, Elka Wardega und Damian Martin für «Mad Max: Fury Road»

- Kostümdesign: Jenny Beavan für «Mad Max: Fury Road»

- Live-Action-Kurzfilm: Benjamin Cleary und Serena Armitage für «Stutterer»