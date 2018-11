Frankfurt/Athen (dpa) - Die neue griechische Regierung bleibt in der Bredouille: Sie drängt die europäischen Partner zu Erleichterungen beim Schuldenabbau - doch die EZB zieht die Daumenschrauben an. Und der deutsche Finanzminister bleibt in der Sache klar auf Abstand zu seinem Kollegen aus Athen.