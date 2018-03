In den Gewahrsamszellen der Bundespolizei-Inspektion sollen sich sadistische Szenen abgespielt haben. Foto: Julian Stratenschulte

«Auch wenn das, so wie es sich bislang darstellt, nur ein Einzelfall ist, ist zu befürchten, dass es schon jetzt einen Imageverlust gibt», sagte Dietmar Schilff, GdP-Landeschef in Niedersachsen und Mitglied des Bundesvorstands. Der «nicht zu entschuldigende Vorfall» überschatte die Polizeiarbeit. Dies gelte insbesondere für die «überwiegend guten Leistungen» der Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover, «einem schwierigen Ort».